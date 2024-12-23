Samsun'da iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan, iş yerinin üstündeki dairede yaşayan Mustafa (83) ve eşi Ezine Anlıaçık (80) dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan çift Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emirefendi Mahallesi Cemiyet 1'inci Sokak'ta bulunan Kemal A'ya ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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