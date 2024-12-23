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        Samsun'da iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde çıkan yangında, üst kattaki dairede dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 21:41 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:53
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        Samsun'da iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde çıkan yangında, üst kattaki dairede dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Emirefendi Mahallesi Cemiyet 1'inci Sokak'ta bulunan Kemal A'ya ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Öte yandan, iş yerinin üstündeki dairede yaşayan Mustafa (83) ve eşi Ezine Anlıaçık (80) dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan çift Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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