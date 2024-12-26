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        Bafra HEM'in jel mum kursu kadınlara hem hobi hem de gelir kapısı oldu

        Samsun'da Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) açılan jel mum kursu, kadınlara boş zamanlarını değerlendirirken ev ekonomilerine de katkı sağlama fırsatı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:42
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        Bafra HEM'in jel mum kursu kadınlara hem hobi hem de gelir kapısı oldu
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        Samsun'da Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) açılan jel mum kursu, kadınlara boş zamanlarını değerlendirirken ev ekonomilerine de katkı sağlama fırsatı sunuyor.

        Bafra Mehmet Yıldız HEM Müdürü Hacı Avcı, AA muhabirine, açtıkları kurslarda kasım ayından bu yana yaklaşık 1500 kişinin eğitim aldığını söyledi.

        Halen 62 alandaki 94 kursun sürdüğünü belirten Avcı, gelecek yıl da kurslarını artırarak sürdüreceklerini dile getirdi.

        Kurslara katılımcıların hobi veya meslek edinme amacıyla geldiğine işaret eden Avcı, "Bunun yanı sıra insanlar burada sosyalleşiyor, mesleğini öğreniyor, sosyal çevreleri oluyor. Halk eğitimi kurslarımızın ana teması da budur. Halk eğitimi merkezlerinin sloganı vardır, her zaman, her yerde, herkes için eğitim için varız." ifadesini kullandı.

        Halk eğitimi merkezinde usta öğreticilik yapan Züleyha Çetinkaya da jel mum kursunu hem kadınların boş zamanlarını değerlendirmesi hem de ev ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla açtıklarını anlattı.

        Jel mumu yapımının öğrenilmesi için bir aylık sürenin yeterli olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "9 kursiyerimiz her gün geliyor. Ev ekonomisine çok güzel katkısı var. Arkadaşlar nişan, düğün gibi organizasyonlar için çalışmalar yapıyor. Arkadaşlarımızın hepsi sertifikalarını alacak. İleride belki usta öğretici de olacaklar." diye konuştu.

        Kursiyerlere sosyal medya üzerinden ya da organizasyon şirketlerine nasıl satış yapabilecekleri konusunda yol gösterdiğini aktaran Çetinkaya, "Çok güzel kazançları oluyor arkadaşların. Bu da psikolojik olarak kadınlarımıza rahatlık veriyor. İkincisi, maddi olarak evlerine katkı sağlıyorlar. Kadınlarımız mutlaka kurslarımıza katılsın." diye konuştu.

        Kursiyerlerden öğrencisi Esra Yavuz ise kursa 2,5 ay önce babasının vefatının ardından başladığını belirterek, "Boya ya da mum yaparken farklı bir ortama giriyorsunuz. Şu anda kavanoz kapaklarını boyuyorum, bunlardan nazar boncuğu yapacağız. Böylece hem atık malzemeleri değerlendiriyoruz hem de kendimize güzel bir dünya yaratmış oluyoruz. Bunları da satışa sunduğumuzda da gelir elde ediyoruz. Dünyasını değiştirmek isteyen bayanlarımızın bu tür kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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