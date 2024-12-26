Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Gençlik ve Spor Müdürü Uzun'dan kendisine kartpostal gönderen öğrenciye hediye

        Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, kendisine yılbaşı için kartpostal gönderen öğrenciyi sınıfında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Gençlik ve Spor Müdürü Uzun'dan kendisine kartpostal gönderen öğrenciye hediye
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, kendisine yılbaşı için kartpostal gönderen öğrenciyi sınıfında ziyaret etti.

        Vakıfbank Atatürk Ortaokul öğrencileri, görsel sanatlar dersi kapsamında hazırladıkları proje ile kendi hazırladıkları kartpostalları posta aracılığı ile protokol üyelerine gönderdi.

        Faaliyet kapsamında kartpostal alan Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, kendisine yılbaşı kartı gönderen 5B öğrencisi Mira Erdem'i sınıfında ziyaret etti.

        Kendisine ulaşan kartpostalı gördüğünde duygulandığını ifade eden Uzun, bu anlamlı etkinlik için öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayarak, "Bu kartpostal beni çok duygulandırdı. Böylesine anlamlı bir etkinliğin içinde yer almak gerçekten çok güzel. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı bir dönemde, öğrencilerimizin bu geleneksel yöntemi tercih etmesi beni hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Bu tür etkinlikler, insan ilişkilerini güçlendiriyor ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yeniden hatırlatıyor." dedi.

        Okul Müdürü Fikret Yavuz ise Uzun'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "Gelişen teknoloji ve iletişim araçları karşısında unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği yaşatmak istedik. Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Ayşegül Kök ve öğrencilerimiz bu süreçte büyük bir emek sarf etti. Kendilerine ve bu etkinliği anlamlı kılan Cafer Uzun'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Uzun, Mira'ya forma, sınıfa ise spor malzemeleri hediye etti.

        Uzun'a ziyarette Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
        Samsun'da kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
        Bafra HEM'in jel mum kursu kadınlara hem hobi hem de gelir kapısı oldu
        Bafra HEM'in jel mum kursu kadınlara hem hobi hem de gelir kapısı oldu
        Trafik polisi hurda parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
        Trafik polisi hurda parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
        Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli yeniden gözaltına alı...
        Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli yeniden gözaltına alı...
        Yazar Emine Şenlikoğlu, Vezirköprü ilçesinde konferans verdi
        Yazar Emine Şenlikoğlu, Vezirköprü ilçesinde konferans verdi
        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca, antrenör ve sporcu...
        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca, antrenör ve sporcu...