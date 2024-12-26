Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette arama yapan ekipler, 1200 gram sentetik uyuşturucu, 34 sentetik ecza hapı ile 1,57 litre sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.A. (39) ve N.Ö. (27) emniyete götürüldü.
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