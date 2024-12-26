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        Samsun'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

        Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:11 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:11
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        Samsun'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
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        Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Kalite Standartları Daire Başkanı Maya Bozkurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, gençlik politikalarını konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Bozkurt, gençlik politikasının sadece Gençlik ve Spor Bakanlığının bir politikası olmayacağını ifade ederek, "Bu tüm devletin gençlikle alakalı tüm kurum ve kuruluşların tüm bakanlıkların gençlikle ilgili yaptıkları tüm programlarının temel çerçevesini oluşturan bir politika belgesi olacak." dedi.

        Yeni ve daha kapsamlı bir gençlik politikası oluşturulması için çalıştayların 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini, 2013 yılında yayımlanmış bir gençlik ve spor politika belgesinin var olduğunu anımsatan Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Ülkenin bir gençlik politikasının oluşturulması artık bir zorunlu hale gelmişti. Bugün burada sizlerle bu politika belgesinin aslında içerisini doldurmak için hep birlikte buluşmuş bulunuyoruz. Ortaya çıkacak politika belgesinin nasıl bir şey olacağı tabii çok önemli, belgenin nasıl olduğu, içerisinde nelerin yazdığı. Ama aslında gençlik politikasından bahsettiğimizde o gençlik politikasının ne olduğundan daha çok aslında nasıl hazırlandığı çok önemli. Yani gerçekten gençlerin görüşlerini yansıtıyor mu? Katılımcı bir süreçle mi hazırlındı? Ülkenin gerçeklerine yapılan araştırmalara dayanıyor mu? Bunlar çok önemli. Biz de bunlardan yola çıkarak aslında mümkün olduğunca katılımcı bir süreç oluşturmaya çalıştık. Gençlik politikamızın veriye ve araştırmaya dayanması için bazı çalışmalar yaptık. Çok kapsamlı tüm gençlere ve gençlerle ilgilenen herkesi kapsayacak bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Asıl önemlisi bu politika belgesi yayımlandıktan sonra tamamen sözde ve lafta kalmasını kesinlikle istemiyoruz. Biz bunu eylem planları şeklinde tamamen sahada ilgili kurum ve kuruluşlara görevler vererek hayata geçirmeyi ve daha sonrasında düzenli bir şekilde izlemeyi hedefliyoruz."

        Bozkurt, ülke genelinde 6 ay süren ve iki defa 2 bin 600 gençle gerçekleşen araştırma çalışması yaptıklarını, gençlere "Bu ülkeye baktıkları zaman iyi anlamda da kötü anlamda da neler görüyorlar, Karşılaştıklarını düşündükleri en büyük zorluklar neler, Kendi yaşıtlarını eleştirdikleri zaman neler görebiliyorlar, Yaşam memnuniyetleri nasıl, Ülkenin koşullarına bakış açıları nasıl?" gibi sorular sorulduğunu anlattı.

        Bu çalışmanın sonunda taslak başlıklar oluşturduklarını ifade eden Bozkurt, gençlik araştırmaları yapan akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri ile de çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Seksen bir ilde düzenlenen çalıştayların artık tamamlanmak üzere olduğunu bundan sonra bölgesel toplantılar yapacaklarını aktaran Bozkurt, "Farklı uzman gruplarıyla toplantılar yapacağız ve belgeye son halini vermeyi umut ediyoruz 2025 yılının ilk yarısında. Burada biz gençlerle atölyelere dağılacağız. Herkes ilgi alanına göre istediği atölyeye gidebilecek. Afet yönetimi ve dayanıklılık konuşacağız. Çevre ve iklim konuşacağız. Bilim ve teknoloji konuşacağız. Değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme, istihdam ve girişimcilik, gençlik bilgilendirmesi, katılım, sivil toplum, sosyal kapsayıcılık ile uluslararası gençlik çalışmalarını konuşacağız." diye konuştu.

        Samsun Vali Yardımcısı ve Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Rıza Nurullah Hukkamlı'nin birer konuşma yaptığı çalıştayın ardından gençler Atakum Gençlik Merkezi'nde hazırlanan atölyelere yönlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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