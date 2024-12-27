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        Havza'da öğrencilere yönelik trafik ve güvenli internet semineri

        Havza Toplum Destekli Polislik ve Havza İlçe Trafik amirliği tarafından sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında öğrencilere güvenli internet kullanımı, sanal dolandırıcılık ve bilişim suçları ile trafik konularında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:41
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        Havza'da öğrencilere yönelik trafik ve güvenli internet semineri
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        Havza Toplum Destekli Polislik ve Havza İlçe Trafik amirliği tarafından sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında öğrencilere güvenli internet kullanımı, sanal dolandırıcılık ve bilişim suçları ile trafik konularında bilgilendirme yapıldı.

        Toplum destekli polis Özkan Cinbek ve trafik polisi Osman Özmen, Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu öğrencilere yönelik seminerde, teknolojideki haberleşme ve iletişimin geldiği nokta, güvenli internet kullanımı ile bilişim suçları ve cezai müeyyideleri konularıyla trafik kuralları ve uyulması gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Bilgisayar ve internet kullanımının kolaylık sağladığını belirten Cinbek, internet kullanımının toplumları ve kültürleri birbirine yakınlaştırdığını, suçluların daha kolay ve hızlı yakalanmasına katkı sağladığını anlattı.

        İnternetin pek çok yararlı bilgi ve faaliyetlerinin yanı sıra şiddeti, terörü, ayrımcılığı, nefreti ve bu yöndeki çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebildiğine dikkati çeken Cinbek, internet kullanımının çocuk ve gençler üzerinde zararlı etkilerinin de ortaya çıktığını vurguladı.

        Özmen ise genel trafik kuralları, servis araçlarına inme ve binme, bisiklet kullanımı, trafik akışı ve okul bölgelerinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

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