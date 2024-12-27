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        Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:43 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:43
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        Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Samsun'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin tutuklandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik operasyon düzenledi.

        Kent genelinde 25 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda, 3 organizatör yakalandı.

        Bu şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen diğer 2 şüpheliden biri tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Açıklamada, göçmen kaçakçılığına karşı kararlı mücadeleye devam edileceği ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için tüm imkanlarını seferber edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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