Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Sağlıklı Yaşam Mümkün mü" konferansı düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık ve Sağlık Akademisi Topluluğunca "Sağlıklı Yaşam Mümkün mü" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 20:11 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Sağlıklı Yaşam Mümkün mü" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık ve Sağlık Akademisi Topluluğunca "Sağlıklı Yaşam Mümkün mü" konferansı düzenlendi.

        Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte sağlıklı beslenmenin temel yolunun ölçülü beslenmek olduğunu söyledi.

        Gelecek nesiller için herkesin kendi sağlığını koruması gerektiğinin altını çizen Gültekin, "Mesela obez annelerin çocuklarında şizofreni görülme ihtimali iki kat daha fazla. Annesinin obezliğinden kaynaklı çocukta bazı hastalıklar daha fazla görülebiliyor." dedi.

        Yanlış beslenmenin kalp damar ve kanser hastalıklarına sebep olabildiğine işaret eden Gültekin, "Fazla tuz kanser türlerini artıran faktörlerden biri, alkol aynı şekilde. İşlenmiş et, aşırı sıcak içecekler, C vitamininden yetersiz beslenmek, bazı gıda maddeleri veya düşük lifli gıdalarla beslenmeye bağlı kanser riskleri artıyor." ifadesini kullandı.

        "4N kuralı" olarak belirlediği unsurların bir araya gelmesinin önemine değinen Gültekin, "Ne yediğimiz, ne kadar yediğimiz, ne şekilde yediğimiz ve ne zaman yediğimiz önemli. Akdeniz tipi diyet, dünyada kabul edilen en sağlıklı diyet türü. Çünkü bu diyetle beslenen insanlar daha sağlıklı oluyor. Tam tahıllı gıdaların, baklagillerin, yağ olarak zeytinyağının ağırlıkta kullanıldığı, kırmızı etin nispeten daha az, sebze ağırlıklı beslenmenin olduğu bir diyettir. Gazlı içecekler veya bazı gıda katkı maddeleri obeziteyi arttırıcı etki gösteriyor." diye konuştu.

        Türkiye'nin yüzde 30'unun obez olduğunu belirten Gültekin, öğünleri ölçülü hale getirmenin önem taşıdığını anlattı.

        Gültekin, sağlık kaybedildiğinde mutluluğun yerini kaygıların aldığını dile getirerek, "Ne yazık ki sağlığın kıymetini genellikle kaybettikten sonra anlıyoruz. Sağlık bir kez elden gittiğinde yaşamın ipleri çözülmeye başlıyor. Bu nedenle sağlığımızı korumak ve ona gereken değeri vermek hayatımızın öncelikli hedefi olmalı." diye konuştu.

        Konferansa OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Daş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Medina'da sıcak gelişme!
        Medina'da sıcak gelişme!
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Samsun'da öğrenciler gençlik merkezi ile tarihi alanları gezdi
        Samsun'da öğrenciler gençlik merkezi ile tarihi alanları gezdi
        AK Parti'li Karaaslan, Atakum Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li Karaaslan, Atakum Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:
        Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutukland...
        Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutukland...
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
        Samsun'da "Makine ve Otomotiv Yan Sanayi Kümelenme Çalıştayı" düzenlendi
        Samsun'da "Makine ve Otomotiv Yan Sanayi Kümelenme Çalıştayı" düzenlendi
        İYİ Parti'li Usta'dan Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret
        İYİ Parti'li Usta'dan Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret