Samsun'da "Sağlıklı Yaşam Mümkün mü" konferansı düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık ve Sağlık Akademisi Topluluğunca "Sağlıklı Yaşam Mümkün mü" konferansı düzenlendi.

Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte sağlıklı beslenmenin temel yolunun ölçülü beslenmek olduğunu söyledi.

Gelecek nesiller için herkesin kendi sağlığını koruması gerektiğinin altını çizen Gültekin, "Mesela obez annelerin çocuklarında şizofreni görülme ihtimali iki kat daha fazla. Annesinin obezliğinden kaynaklı çocukta bazı hastalıklar daha fazla görülebiliyor." dedi.

Yanlış beslenmenin kalp damar ve kanser hastalıklarına sebep olabildiğine işaret eden Gültekin, "Fazla tuz kanser türlerini artıran faktörlerden biri, alkol aynı şekilde. İşlenmiş et, aşırı sıcak içecekler, C vitamininden yetersiz beslenmek, bazı gıda maddeleri veya düşük lifli gıdalarla beslenmeye bağlı kanser riskleri artıyor." ifadesini kullandı.