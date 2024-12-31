Samsun'da polislerin bulduğu yaralı baykuş tedaviye alındı
Samsun'un Havza ilçesinde polisler tarafından bulunan yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde polisler tarafından bulunan yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı.
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Ankara-Samsun kara yolunda hareketsiz duran bir peçeli baykuş fark etti.
Yaralı ve yorgun haldeki peçeli baykuş, polis ekipler tarafından yoldan alınarak Havza Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Yaralı kuş tedavisi için Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
Peçeli baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.
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