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        Samsun'da polislerin bulduğu yaralı baykuş tedaviye alındı

        Samsun'un Havza ilçesinde polisler tarafından bulunan yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:46
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        Samsun'da polislerin bulduğu yaralı baykuş tedaviye alındı
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        Samsun'un Havza ilçesinde polisler tarafından bulunan yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı.

        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Ankara-Samsun kara yolunda hareketsiz duran bir peçeli baykuş fark etti.

        Yaralı ve yorgun haldeki peçeli baykuş, polis ekipler tarafından yoldan alınarak Havza Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Yaralı kuş tedavisi için Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

        Peçeli baykuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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