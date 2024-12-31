Samsun'da polislerin bulduğu yaralı baykuş tedaviye alındı

Yaralı ve yorgun haldeki peçeli baykuş, polis ekipler tarafından yoldan alınarak Havza Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Ankara-Samsun kara yolunda hareketsiz duran bir peçeli baykuş fark etti.

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