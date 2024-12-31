Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü

        Samsun'un Terme ilçesinde çaya düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 20:15 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde çaya düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, O.K'nin kullandığı 52 DS 126 plakalı otomobil, Çangallar mevkisinde Terme Çayı'na düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Dışişleri Bakanlığından 2024 özeti
        Dışişleri Bakanlığından 2024 özeti
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Kızıldeniz'de sular ısınıyor
        Kızıldeniz'de sular ısınıyor
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Balık tezgahlarında yılbaşı indirimi
        Balık tezgahlarında yılbaşı indirimi
        Samsun'da yılbaşında 6 bin 277 güvenlik personeli görev yapacak
        Samsun'da yılbaşında 6 bin 277 güvenlik personeli görev yapacak
        Husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu; 3 gözaltı
        Husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu; 3 gözaltı
        Samsun'da polisten kaçarken tarlaya giren kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Samsun'da polisten kaçarken tarlaya giren kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Samsun Valisi Tavlı, 2024'te kentte yürütülen asayiş çalışmalarını değerlen...
        Samsun Valisi Tavlı, 2024'te kentte yürütülen asayiş çalışmalarını değerlen...