Samsun'da yılbaşı gecesi havaya ateş açan kişi yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yılbaşı gecesi balkondan havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yılbaşı gecesi balkondan havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
Hürriyet Mahallesi Şeyh Zeyneddün Caddesi'ndeki ikametinin balkonunda havaya ateş açan H.Ç, polis ekiplerince tespit edildi.
Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 48 fişek ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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