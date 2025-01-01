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        Samsun'da yılbaşı gecesi havaya ateş açan kişi yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yılbaşı gecesi balkondan havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:48
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        Samsun'da yılbaşı gecesi havaya ateş açan kişi yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yılbaşı gecesi balkondan havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

        Hürriyet Mahallesi Şeyh Zeyneddün Caddesi'ndeki ikametinin balkonunda havaya ateş açan H.Ç, polis ekiplerince tespit edildi.

        Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 48 fişek ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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