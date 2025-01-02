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        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:51 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:11
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        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın, tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O. (45), çocuğundan aldığı anahtarla Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta bulunan evlerine girdi.

        Boşanma aşamasında olduğu eşinin eve gelmesini bekleyen Birol O, eve gelen Muradiye O'yu (38) beş yerinden bıçaklayarak kaçtı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, sağlık ekibi tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan Birol O'yu yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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