Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sosyal medyadan amaç dışı bıçak satan şüpheli adli kontrolle salıverildi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:49 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da sosyal medyadan amaç dışı bıçak satan şüpheli adli kontrolle salıverildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, B.Ö'nün sosyal medya üzerinden amaç dışı bıçak sattığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 27 amaç dışı bıçak, 12 muşta, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 5 adet kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Cenaze töreninde değişiklik
        Cenaze töreninde değişiklik
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Rize'de ilk 11'ler belli oldu!
        Rize'de ilk 11'ler belli oldu!
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        İhracatta tarihi rekor
        İhracatta tarihi rekor
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        'Gizlence', Türkiye'nin 3'üncü yeni kenevir çeşidi olacak
        'Gizlence', Türkiye'nin 3'üncü yeni kenevir çeşidi olacak
        Samsunspor 'da 4 futbolcu takıma geç katıldığı için Trabzonspor maçında oyn...
        Samsunspor 'da 4 futbolcu takıma geç katıldığı için Trabzonspor maçında oyn...
        Samsunspor'da 4 yabancı futbolcu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacak
        Samsunspor'da 4 yabancı futbolcu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacak
        AK Parti Havza İlçe Başkanı Pekşen'e ziyaret
        AK Parti Havza İlçe Başkanı Pekşen'e ziyaret
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan Havza'ya ziyaret
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan Havza'ya ziyaret