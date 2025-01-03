Samsun'da sosyal medyadan amaç dışı bıçak satan şüpheli adli kontrolle salıverildi

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 27 amaç dışı bıçak, 12 muşta, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 5 adet kartuş ele geçirildi.

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