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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "AK Parti'de dünyaya karşı Türk'ün gücü var, Türk'ün derdi var, Türk'ün merhameti var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:37
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "AK Parti'de dünyaya karşı Türk'ün gücü var, Türk'ün derdi var, Türk'ün merhameti var." dedi.

        Kandemir, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Samsun 8. Olağan Kongresi'nde, Samsun'un bir dünya lideri olan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basacak şekilde heyecanlı ve motivasyonlu olduğunu söyledi.

        AK Parti'nin kökü mazide heyecanını yüreğinde taşıyan bir hareket olduğuna işaret eden Kandemir, şunları kaydetti:

        "Bizi en iyi anlayan şehirlerden bir tanesi de Samsun. Burası Milli Mücadele'nin şehri. Burası yeniden ayağa kalktığımız şehir. 'Biz varız, bizi ezemezsiniz, ezip geçemezsiniz' dediğiniz, Milli Mücadele'nin ateşini yaktığımız şehir. Onun için Samsun'un evlatları, gençleri, kadınları AK Parti'yi başka sever. AK Parti'de dünyaya karşı Türk'ün gücü var, Türk'ün derdi var, Türk'ün merhameti var. Bunun için Samsun bugüne kadar AK Parti'nin hep yanında durdu. Bizim bu topraklara, bu coğrafyaya, Samsun'a, Samsunlu hemşehrilerimize vefamız var, borcumuz var. AK Parti teşkilatları inanıyorum ki bu anlayışla, bu konuyu vesile yapacaklar, yeniden ayağa kalkacaklar ve Tayyip Erdoğan'ın ardında sapasağlam durarak 2053'ün ve 2071'in Türkiye'sini inşa edecekler."

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