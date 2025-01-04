AK Parti Samsun İl Başkanlığına yeniden Mehmet Köse seçildi

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kardemir, Hamza Dağ, Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş da katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'ndeki seçime, mevcut il başkanı Köse tek aday olarak katıldı.

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