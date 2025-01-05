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        Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 01:12 Güncelleme: 05.01.2025 - 01:17
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        Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Samsun - Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde midibüs, tır, 5 otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yolda araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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