Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun - Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde midibüs, tır, 5 otomobil ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Bir süre trafiğe kapatılan yolda araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.
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