Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonunda 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 05.01.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonunda 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A. (23) ve C.V'nin (21) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda, 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. ​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!

        Benzer Haberler

        Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden...
        Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden...
        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı
        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı
        Samsun'da 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Samsun'da 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsunspor-Trabzonspor maçının ardından
        Samsunspor-Trabzonspor maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Trabzonspor maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Trabzonspor maçının ardından