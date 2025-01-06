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        Samsun'da Kamu-Sen "ek zam ve refah payı" talebinde bulundu

        Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Temsilciliğince "ek zam ve refah payı" açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:46 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:02
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        Samsun'da Kamu-Sen "ek zam ve refah payı" talebinde bulundu
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        Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Temsilciliğince "ek zam ve refah payı" açıklaması yapıldı.

        Atatürk Anıtı önünde Samsun İl Temsilcisi Ahmet Keskin, beraberindeki üyelerle basın açıklaması yaptı.

        Enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla umutlarını kaybettiklerini dile getiren Keskin, "2025 yılı için enflasyonun en düşük yüzde 21 tahmin edildiği bizzat Merkez Bankası tarafından açıklandı. Durum böyleyken yeniden değerleme oranı da yüzde 43,93 olarak belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer vergi ve cezalar bu rakama göre artırıldı. Bütün harcamalar yüzde 40'ların üzerinde artmışken maaşlara kümülatif yüzde 11,3 zam yapmayı yeterli gördüler. Biz diyoruz ki, nimette külfette adalet olsun. Maaş zamları piyasa gerçekleri ile örtüşsün. Pasta büyüyorsa payımız da büyüsün. Memurun emeklinin yüzü gülsün." dedi.

        Memuru ve emeklisi mutlu olmayan ülkenin mutlu olmasının mümkün olmadığını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

        "Refah payı olmayan maaş artışına zam denmez. Bu yapılan ön ödemeli enflasyon tazminatıdır. Bütçe açık veriyorsa, bunu memurun emeklinin rızkından kesip kapatmayın. Memur, emekli hakkı olmayanı istemiyor. Zaten alım gücü sürekli düşerken, daha fazla fedakarlık beklemeyin. Başkasının kaynağını bize aktarın demiyor. Milli gelire yaptığı katkının, alın terinin, emeğinin hakkını istiyor."

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        Galeri

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