Alaçam'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Alaçam ilçesinde darp edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde darp edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Alpaslan Mahallesi Bafra Caddesi Beşyol Sokak'ta husumetli oldukları öğrenilen S.E.B. (21) ve E.B. (27), H.D. (34) ile G.A'nın (36) çalıştığı yere iş çıkışı geldi.
Burada tartışma yaşayan iki grup arasında çıkan kavgada, G.A. ve H.D. darp edilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde kırıklar olan G.A, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.