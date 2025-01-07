Alaçam'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Alaçam ilçesinde darp edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Alpaslan Mahallesi Bafra Caddesi Beşyol Sokak'ta husumetli oldukları öğrenilen S.E.B. (21) ve E.B. (27), H.D. (34) ile G.A'nın (36) çalıştığı yere iş çıkışı geldi.

Burada tartışma yaşayan iki grup arasında çıkan kavgada, G.A. ve H.D. darp edilerek yaralandı.