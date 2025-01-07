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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:28
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheliler A.K. (41), T.O. (38) ve M.K.K. (46) yakalandı.

        Zanlıların araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde 6 parça halinde toplam 64 gram sentetik uyuşturucu, 2,5 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyet götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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