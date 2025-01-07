Samsun'da ikametten hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir ikametten yaklaşık 80 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 5 bin lira nakit para çalındığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

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