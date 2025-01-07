Samsun'da ikametten hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde ikametten ziynet eşyası ile para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde ikametten ziynet eşyası ile para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir ikametten yaklaşık 80 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 5 bin lira nakit para çalındığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalar sonucu belirledikleri şüpheliler M.Y. (22) ve B.V. (20) isimli kadınları yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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