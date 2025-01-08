Salıpazarı'nda şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek

Salıpazarı Belediyesi tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Özel bir tesiste düzenlenen programda, Kıbrıs Gazisi Rafet Şahin'e Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından gazilik madalyası ve beratı takdim edildi.

Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, burada yaptığı konuşmada, gaziliğin bir onur olduğunu vurgulayarak, "Vatanımızın birliği, milletimizin bağımsızlığı için sergilemiş olduğunuz kahramanlığınızın nişanesi olarak bu nişaneyi şerefle ve gururla takmanız nasip olsun. Allah sizlere ve tüm gazilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür versin." dedi.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise şehitlerin ve gazilerin milletin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu vatan için, bu bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve onların emaneti olan kıymetli ailelerini bugün burada ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz. Kahraman gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Belediye olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kapımız ve gönlümüz onlara daima açık. Devletimizin şefkatli elleri her daim üzerlerinde olacaktır." diye konuştu.