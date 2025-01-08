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        Samsun'da "Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" düzenlendi

        Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Samsun Şubesi iş birliğince "Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:15
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        Samsun'da "Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" düzenlendi
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        Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Samsun Şubesi iş birliğince "Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" düzenlendi.

        Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, 12 farklı ilden evde sağlık hizmetlerinde görev yapan yaklaşık 100 hekim katıldı.

        Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz, AA muhabirine, sempozyumun hekimlere yönelik bir eğitim programı olduğunu söyledi.

        Eğitimin önemine vurgu yapan Yavuz, "Evde sağlık hizmetleri sağlık hizmetleri açısından ülkemizde son yıllarda oldukça önem kazandı. Sahada çalışmakta olan hekimlerimizin eğitim ihtiyacını karşılamak için böyle bir toplantı planladık." ifadesini kullandı.

        Konusunda uzman hekimlerin eğitim vereceğini dile getiren Yavuz, "Güzel bir eğitim programı düzenlediğimizi düşünüyorum. İnşallah sahada çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olacak ve verilen evde sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağına inanıyorum." dedi.

        İlkini düzenledikleri eğitim programını her sene yapmak istediklerini aktaran Yavuz, "Bu eğitimlerde evde sağlık hizmetlerinin temel konuları konuşulacak. Beslenme, bası yarası (yatak yarası), yaşlı nüfustaki hastaların sık karşılattığı hastalıklar ve onların bu problemlerinin çözümleriyle ilgili ayrıntılı konuşacağız. Bu da mutlaka sahaya yansıyacaktır." diye konuştu.

        Yavuz, bir sonraki sene yapacakları sempozyuma şimdiden tüm evde sağlık hizmetleri alanında çalışan hekimleri davet ettiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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