Terme Belediye Meclisi 2025 Ocak ayı olağan toplantısı yapıldı

Terme Belediye Meclisi 2025 Ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Şenol Kul başkanlığında yapılan toplantıda, 2025 yılı planları görüşüldü.

Kul, "2024 yılı, hepimiz için anlam ve sorumluluk dolu bir yıl oldu. Terme’yi sadece Samsun’un değil, Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri haline getirmek, hepimizin ortak hedefi. Siz değerli çalışma arkadaşlarım, bu başarının en büyük mimarlarısınız. Her adımımızda Terme halkının menfaatini gözeterek, onların mutluluğunu artıracak projelere imza atacağız. 2025 yılı, Terme için bir atılım yılı olacak. Büyük projeleri hayata geçireceğimiz, mahalle mahalle sorunları çözeceğimiz, daha modern, daha yaşanabilir bir Terme için hep birlikte ter dökeceğimiz bir yıl olacak." dedi.

Belediyeye konkasör tesisi kazandırmak için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kul, "Mart ayına kadar bir gelişme olacağını ümit ediyoruz. Aldığımız araçlar var, alacağımız araçlar var. Biz istiyoruz ki harekete geçtiğimizde geriye dönüp bakmayalım. Yaklaşık olarak 2025 bütçemizi yüzde 100 oranında artırdık. Küçük bütçeler ile büyük hedefler gerçekleştirilemez. İlçe merkezinde yapılan Terme Çayı ıslahı belli bir noktaya kadar geldi ve bu bölgede projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, Galericiler Sitesi, Bulvar Yolu, OSB ve çevre yolu projelerimizi ilçemize kazandırmak için plan ve program dahilinde çalışmalarımıza da devam ediyoruz." diye konuştu.