Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Atakum'da düzenlenen operasyonda ise 135 sentetik ecza hapı ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Kavak'ta bir ikamette yapılan aramada 402 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

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