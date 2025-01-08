"Seherin Kadınları" Havza'da sahnelendi

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçleri, Anadolu’yu yurt edinmelerini sürecini ve bu süreçte kadınların rollerini anlatan oyun önce lise öğrencileri daha sonra vatandaşlarla buluştu,

Çığa Sanat Kurucusu Nazlı Çığa tarafından yazılan ve oynanan, Sinan Kutlu'nun türküleri seslendirdiği Seherin Kadınları isimli tek kişilik ve tek perdelik oyun, Havza Belediyesinin destekleri ile Havza Belediye Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi.

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