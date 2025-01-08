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        "Seherin Kadınları" Havza'da sahnelendi

        "Seherin Kadınları" adlı tiyatro oyunu Samsun'un Havza ilçesinde sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:01 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:08
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        "Seherin Kadınları" Havza'da sahnelendi
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        "Seherin Kadınları" adlı tiyatro oyunu Samsun'un Havza ilçesinde sahnelendi.

        Çığa Sanat Kurucusu Nazlı Çığa tarafından yazılan ve oynanan, Sinan Kutlu'nun türküleri seslendirdiği Seherin Kadınları isimli tek kişilik ve tek perdelik oyun, Havza Belediyesinin destekleri ile Havza Belediye Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi.

        Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçleri, Anadolu’yu yurt edinmelerini sürecini ve bu süreçte kadınların rollerini anlatan oyun önce lise öğrencileri daha sonra vatandaşlarla buluştu,

        Oyun, Havzalı izleyicilerden büyük beğeni aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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