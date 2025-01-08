Samsun'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun-Ordu kara yolu Makasbaşı Camisi mevkisinde Ayvacık yolu istikametine giriş yapan Nizamettin P. (70) idaresindeki 55 ABL 153 plakalı SUV tipi otomobil, Ayvacık yolunda seyir halinde olan ve şerit değiştiren Recep Yeşilyurt (63) yönetimindeki 55 ARA 416 plakalı motosiklete çarptı.

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