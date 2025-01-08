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        Samsun'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:19 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:21
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        Samsun'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Samsun-Ordu kara yolu Makasbaşı Camisi mevkisinde Ayvacık yolu istikametine giriş yapan Nizamettin P. (70) idaresindeki 55 ABL 153 plakalı SUV tipi otomobil, Ayvacık yolunda seyir halinde olan ve şerit değiştiren Recep Yeşilyurt (63) yönetimindeki 55 ARA 416 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Yaralı, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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