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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:55
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yapılan operasyon kapsamında, şüpheliler C.C. (31) ve F.G.'nin (34) üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

        Yapılan aramalarda, 47 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerden F.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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