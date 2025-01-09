Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 165 paket gümrük kaçağı sigara, 17 paket gümrük kaçağı puro ile 15 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.
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