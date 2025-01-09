Samsun'da bir araçta 25 litre sahte içki ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada 25 litre sahte içki ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada 25 litre sahte içki ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen narko alan uygulamasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 25 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, amaç dışı bıçak ve 2 balta ele geçirildi.
Araç sürücüsü hakkında soruturma başlatıldı.
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