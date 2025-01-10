Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hayati Y. (71) yönetimindeki 55 JR 250 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi'nde refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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