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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:49 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:49
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        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Hayati Y. (71) yönetimindeki 55 JR 250 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi'nde refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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