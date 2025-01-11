Yakakent ilçesinde narko alan uygulamaları sürüyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde narko alan uygulamaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen narko alan uygulamasındaki kontrollerde bir ruhsatsız tabanca, 53 tabanca fişeği, 17 sentetik ecza hapı ve 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Uygulamada 2,63 promil alkollü olduğu tespit edilen bir sürücüye, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 13 bin 76 lira para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlar nedeniyle de 2 kişiye toplam 5 bin 906 lira idari para cezası uygulandı.