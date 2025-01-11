AK Parti'li Karaaslan, Samsun İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bu ülkenin en büyük gücü, kadınıyla, erkeğiyle birlikte ülkemiz, vatanımız, bayrağımız için çalışan nesillerdir." dedi.

Karaaslan, partisinin Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Samsun İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir aile olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kongrelerindeki manzarayı görenlerin şaşırdığını belirten Karaaslan, "Kongrelerimizdeki şu manzarayı gören, aramızdaki hukuku hisseden, belki ilk kez aramıza gelip de bizi izleyenler şaşırır. Derler ki, 'İşte AK Parti'nin ardındaki güç buymuş, AK Parti'yi birbirine bağlayan ve bunca zaferin altına imza atmasını sağlayan o birlik beraberlik buymuş.' Birlikteliğimizin harcı ve tuğlası teşkilatlarımızdır ama o harcı koyan ve o duvarları yükselten, özellikle kadınlara ve gençlere verdiği değerle partimizi ve ülkemizi büyüten, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, kadınların fedakarlığının altının güçlü bir kalemle çizilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz kadınlar olarak bütün sorumlulukların üstesinden gelir miyiz? Allah'ın izniyle geliriz. Evin sorumluluğu bizde, belki bakımından sorumlu olduğumuz büyüklerin sorumluluğu bizde, çocuklarınızın mesuliyeti bizde, sosyal hayatla ilgili yapmamız gerekenler, iş hayatının sorumluluğu bizde ama siyasetin de sorumluluğu bizde. Türkiye'nin sorumluluğu bizde. Liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız çok şey yaptı ama öyle bir şey yaptı ki... Dedi ki, 'Bu ülkenin en önemli değeridir kadınlar.' Kadınların hayatın her alanında olması için bir mücadele başlattı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin elinden tuttu, onunla birlikte siyasetin her bir aşamasında var oldu. Eşler olarak birbirlerini desteklemenin, kadınların siyasetteki varlığının, gücünün bizler için önderi oldu. O anlamda da lideri oldu."

Kadınların hayatın her alanında güçlü olduğunu dile getiren Karaaslan, "Hani şimdi birileri kadın erkek eşitliğinden bahsediyorlar ya. Bu ülkede kadınlar arasında bile eşitlik yoktu. Dolayısıyla inancından, yaşam biçiminden, tercihlerinden dolayı sistemin dışına itilen kadınların bu ülke için ne büyük bir güç, ne büyük potansiyel olduğunu gören lider, bunun da gereğini elbette yaptı. Dolayısıyla bugün siyasette, sanatta, iş dünyasında, akademide, bütün alanlarda kadının ne kadar güçlü olduğunu, önemli olduğunu hepimiz görüyoruz." dedi.