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        Samsun'da tabanca ve bıçak ele geçirildi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:43
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        Samsun'da tabanca ve bıçak ele geçirildi
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen narko-alan uygulamasında suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Uygulamada, şüpheli bir araç ve iki ayrı kişi üzerinde arama yapıldı.

        Yapılan aramalarda, bir araç içinde ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca fişeği, iki şüpheli üzerinden 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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