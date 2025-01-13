Samsun'da tabanca ve bıçak ele geçirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen narko-alan uygulamasında suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Uygulamada, şüpheli bir araç ve iki ayrı kişi üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, bir araç içinde ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca fişeği, iki şüpheli üzerinden 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi.