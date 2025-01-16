Samsun'da 15 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Terme ilçesinde 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık ve kasten yaralama" suçundan 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş'yi (33) belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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