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        Samsun'da 15 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:55
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        Samsun'da 15 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "dolandırıcılık ve kasten yaralama" suçundan 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş'yi (33) belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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