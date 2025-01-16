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        Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, 2025 yılı yatırım programına alındı

        Samsun'un ulaşım altyapısına katkı sağlayacak Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın 2025 yılı yatırım programına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:04
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        Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, 2025 yılı yatırım programına alındı
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        Samsun'un ulaşım altyapısına katkı sağlayacak Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın 2025 yılı yatırım programına alındığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi.

        Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın şehirdeki ulaşımı güçlendirecek, daha konforlu ulaşım sunacak önemli bir proje olarak ön plana çıktığını vurgulayan Doğan, "Seçim sürecinde sıklıkla üzerinde durduğum vizyon proje olan Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine dair müjde niteliğinde karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen yıl 31 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 19 Eylül'de ise Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından proje hazırlama ihalesi sonuçlandırılarak sözleşme imzalandı. Hattın yapımını üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile koordinasyon içinde aralıksız sürdürülen projelendirme çalışmalarında yüzde 40 seviyesine ulaşıldı." ifadesini kullandı.

        Projenin 5 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "2025 Yılı Yatırım Programı"nda 6,5 milyar lira yatırım bedeli ile bu yıl yatırım programına ilk defa giren tek kent içi raylı sistem projesi olduğuna işaret eden Doğan, "2025 yılında temellerinin atılması hedeflenen proje ile Samsun'un ulaşım altyapısının daha modern ve verimli hale getirilmesi bekleniyor. Samsun'un ulaşım vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projede şehir hastanesine erişim sağlanmakla birlikte İlkadım ve Canik ilçelerindeki yoğun yerleşim alanları da mevcut tramvay hattına bağlanacak. Bu sayede vatandaşların raylı sistemlere daha kolay ulaşması sağlanacak ve kent içi ulaşım ağının etkinliği artırılacak." açıklamasında bulundu.

        Ulaşım alanında şehirde sürdürülebilir dönüşüm sağlamayı amaçladıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Projenin Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almasıyla 2025 yılı içerisinde temelinin atılmasını hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın Samsun'a verdiği önemin ve merkezi hükümetle yerel yönetimlerin uyumlu çalışmalarının önemli bir örneği olacak olan projemizin hayata geçmesiyle raylı sistemlere erişimin artırılması, kent içi ulaşımda harcanan sürenin azaltılması, ulaşım kaynaklı ses ve gürültü kirliliklerinin azaltılması gibi önemli şehircilik hedeflerimize de yaklaşmış olacağız. Projemiz tamamlandığında Samsun'umuzun ulaşım vizyonu doğrultusunda raylı sistemlerin daha geniş alanda hizmet vermesi sağlanacak."

        Doğan, projenin şehri daha modern, hızlı ve erişilebilir hale getireceğini aktararak, "Şehrimizin geleceği için hayata geçirilen bu önemli projeyle ulaşım alanında daha konforlu ve sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştirmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza ve tüm emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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