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        Terme Milli Eğitim Müdürü Köse'den yarıyıl tatili mesajı

        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:04
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        Terme Milli Eğitim Müdürü Köse'den yarıyıl tatili mesajı
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        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Köse, mesajında, görev yapan öğretmen ve öğrencilere çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        Eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladıklarını belirten Köse, şunları kaydetti:

        "Sevgili öğrencilerimizi güçlü yarınlara hazırlayan öğretmen ve velilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizin eğitim sorumluluğunu paylaştığımız yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve destek personelimizle bizler, öğrencilerimizin dengeli ve sağlıklı kişilikler olarak yetişmesinde, bilgiye en doğru ve güvenli biçimde erişmelerinde daima yanlarında olacağız. Sizlerle bir ve beraber olacağımız inancıyla çocuklarınızla birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum."

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