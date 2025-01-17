Samsun'da su kanalına düşen sürücü kursu eğitim aracındaki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde sürücü kursuna ait eğitim aracının su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde sürücü kursuna ait eğitim aracının su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücü adayı R.S. (53) yönetimindeki 55 KM 192 plakalı otomobil, Terme Belediyesi Sosyal Yaşam Alanı'ndaki eğitim parkurunda bulunan su kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü adayı ile yanındaki eğitmen B.H. (35), sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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