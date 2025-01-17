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        Samsun'da su kanalına düşen sürücü kursu eğitim aracındaki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Terme ilçesinde sürücü kursuna ait eğitim aracının su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:38 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:49
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        Samsun'da su kanalına düşen sürücü kursu eğitim aracındaki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde sürücü kursuna ait eğitim aracının su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücü adayı R.S. (53) yönetimindeki 55 KM 192 plakalı otomobil, Terme Belediyesi Sosyal Yaşam Alanı'ndaki eğitim parkurunda bulunan su kanalına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü adayı ile yanındaki eğitmen B.H. (35), sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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