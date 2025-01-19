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        AK Parti'li Yılmaz'dan 20 Ocak mesajı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor kafilesinin Malatyaspor deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazasının 36. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:04
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        AK Parti'li Yılmaz'dan 20 Ocak mesajı:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor kafilesinin Malatyaspor deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazasının 36. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, Samsunspor tarihine "Kara gün" olarak geçen bu büyük acının, yalnızca Samsun'u değil, tüm Türkiye'yi derinden sarstığını belirtti.

        Trafik kazasının Samsunspor tarihinde bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Yılmaz, "36 yıl önce yaşanan bu elim kaza, Samsunspor camiasını ve sporseverleri büyük bir yasa boğdu. Teknik direktörümüz Nuri Asan, futbolcularımız Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile takım otobüsümüzün şoförü Asım Özkan'ı kaybetmenin derin hüznünü hala içimizde yaşıyoruz. Bu büyük acı, Samsunspor'un tarihinde bir dönüm noktası olmuş, kulübümüzü derinden etkilemiştir. O gün sadece bir trafik kazası yaşanmadı, Samsun'un, spor camiasının ve futbolseverlerin yüreğinde onarılması güç bir yara açıldı." ifadesini kullandı.

        Samsunspor'un, kırmızı-beyaz renklerine kazanın ardından siyah eklediğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Samsunspor, şehrimizin gururu ve ortak değeridir. Geçmişte yaşadığı acılara, zor dönemlere rağmen mücadelesinden asla vazgeçmemiştir. Bugün de Süper Lig'de azim ve kararlılıkla mücadele eden Samsunspor'umuza gönülden destek veriyoruz.Taraftarlarımızın, camiamızın ve tüm Samsun'un bu takımın arkasında durması, geçmişten gelen birlik ve beraberlik ruhunu yaşatması büyük önem taşıyor. Futbol, yalnızca bir oyun değil, bir şehrin ortak duygularını, tarihini ve değerlerini yansıtan bir olgudur. Samsunspor da bu anlamda sadece bir kulüp değil, hepimizin yüreğinde ayrı bir yere sahiptir."

        Yılmaz, Samsunspor'un, büyük fedakarlıklarla bugünlere geldiğini ve camianın desteğiyle takımın çok daha büyük başarılara ulaşacağına inandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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