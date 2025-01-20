Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 36. yılında Asrı Mezarlık'taki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Reeder Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, 36 yıl önce Türk futbol tarihinin en acı hadiselerinden birinin yaşandığını ve bu acının tüm ülkeyi yasa boğduğunu söyledi.

Samsunspor kafilesini taşıyan Asım Özkan yönetimindeki otobüsün karlı ve puslu bir havada deplasman karşılaşmasına giderken kamyonla çarpışarak ülkeyi yasa boğduğunu söyleyen Carus, şunları dile getirdi:

"Samsunspor'a futbolcu ve teknik adam olarak yıllarını vermiş teknik direktör Nuri Asan, futbolcuları Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve sürücü Asım Özkan hayatlarını yitirdiler. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıranlar arasında bulunan Zoran Tomic de kısa bir süre sonra yaşama veda ederken bu elim kazada birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralandı. Menajer Yüksel Özan, kazanın izlerini yaşamı boyunca taşıyan futbolcusu, kaptanı, bir gün gelecek kulüp başkanı olan merhum Emin Kar ve diğerleri. Bugün 20 Ocak, 36 yıl geçti ama acılar tüm tazeliyle yüreklerde. Bugün kabrinizin başında sizleri rahmetle, şükranla anıyoruz. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun. Sizleri unutmadık, unutmayacağız."

Samsunspor oyuncusu Zeki Yavru ise futbol şehitlerine rahmet dileyerek "Her ocak ayı gelince bu şehir hüzne boğuluyor ama yıllar geçse de Samsunspor taraftarı ve camiası bunu unutmuyor ve onları yad ediyor. Bizler de Samsunspor'un futbolcuları olarak abilerimiz, geçmişteki büyüklerimiz gibi bu formayı en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Bizden sonraki nesiller de bunu sürdürmeye devam edecektir. Türk futbolu ve Samsun futbol camiası için buradayız. Hepsine Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.