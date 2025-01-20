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        Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı

        Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:42
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        Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı
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        Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

        Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 36. yılında Asrı Mezarlık'taki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Reeder Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, 36 yıl önce Türk futbol tarihinin en acı hadiselerinden birinin yaşandığını ve bu acının tüm ülkeyi yasa boğduğunu söyledi.

        Samsunspor kafilesini taşıyan Asım Özkan yönetimindeki otobüsün karlı ve puslu bir havada deplasman karşılaşmasına giderken kamyonla çarpışarak ülkeyi yasa boğduğunu söyleyen Carus, şunları dile getirdi:

        "Samsunspor'a futbolcu ve teknik adam olarak yıllarını vermiş teknik direktör Nuri Asan, futbolcuları Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve sürücü Asım Özkan hayatlarını yitirdiler. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıranlar arasında bulunan Zoran Tomic de kısa bir süre sonra yaşama veda ederken bu elim kazada birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralandı. Menajer Yüksel Özan, kazanın izlerini yaşamı boyunca taşıyan futbolcusu, kaptanı, bir gün gelecek kulüp başkanı olan merhum Emin Kar ve diğerleri. Bugün 20 Ocak, 36 yıl geçti ama acılar tüm tazeliyle yüreklerde. Bugün kabrinizin başında sizleri rahmetle, şükranla anıyoruz. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun. Sizleri unutmadık, unutmayacağız."

        Samsunspor oyuncusu Zeki Yavru ise futbol şehitlerine rahmet dileyerek "Her ocak ayı gelince bu şehir hüzne boğuluyor ama yıllar geçse de Samsunspor taraftarı ve camiası bunu unutmuyor ve onları yad ediyor. Bizler de Samsunspor'un futbolcuları olarak abilerimiz, geçmişteki büyüklerimiz gibi bu formayı en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Bizden sonraki nesiller de bunu sürdürmeye devam edecektir. Türk futbolu ve Samsun futbol camiası için buradayız. Hepsine Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan aynı kazada felç kalan ve 3 yıl önce vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

        Anma törenine, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsek Yıldıran, taraftar ve vatandaşlar katıldı.

        Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

        - Kazadan dolayı Samsunspor renklerine "siyah"ı ekledi

        Samsunspor Futbol Takımı'nın 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor.

        Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

        Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da ekledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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