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        Samsun Emniyeti, bir kişinin "madde kullanımı nedeniyle yere yığıldığı" iddialarını yalanladı

        Samsun Emniyet Müdürlüğü, bir kişinin "madde kullanımı nedeniyle yere yığıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:57 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:57
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        Samsun Emniyeti, bir kişinin "madde kullanımı nedeniyle yere yığıldığı" iddialarını yalanladı
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü, bir kişinin "madde kullanımı nedeniyle yere yığıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Samsun'un İlkadım ilçesi Tren Garı önünde bir şahsın "madde kullanımı nedeniyle yere yığıldığı" yönünde asılsız haberlere yer verildiğini belirtildi.

        Açıklamada, "Söz konusu olay, 18.01.2025 günü saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Gar Tramvay Durağı civarında gerçekleşmiştir. F.S. (18) isimli şahsın hareketsiz yattığı bilgisi üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve şahıs hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede yapılan doktor muayenesinde, şahsın herhangi bir madde veya alkol kullanmadığı değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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