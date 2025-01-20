Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Adreste arama yapan ekipler, 109 sentetik ecza hapı, 60 kaçak sigara ile bir miktar esrar maddesi bulundu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 178 sentetik ecza hapı ile 18,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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