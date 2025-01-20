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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 19:33 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:38
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen E.T. (35) yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 178 sentetik ecza hapı ile 18,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de İlkadım ilçesinde hakkında istihbarı bilgi bulunan Y.A'nın (44) ikametine operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 109 sentetik ecza hapı, 60 kaçak sigara ile bir miktar esrar maddesi bulundu.

        Şüpheli Y.A. gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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