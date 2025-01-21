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        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:39
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        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
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        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sürüyor.

        Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonda 118 kulüpten 903 sporcu mücadele ediyor.

        Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, AA muhabirine, "17-23 Şubat 2025 tarihler arasında yine İlkadım Okçuluk Tesislerimizde Salon Avrupa Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kayıtlı ülke sayısı 23, sayı artabilir. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Samsun İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan ise "Müsabakalarda 62 antrenör ve 16 hakem görev alıyor. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na yine spor salonumuz hizmet verecek. Samsun'da okçuluğa gönül vermiş herkesi Avrupa'nın en büyük okçuluk organizasyonunu izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde klasik yay, makaralı yay ve yalın yay sınıflarında düzenlenen organizasyon, 24 Ocak'ta sona erecek.

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