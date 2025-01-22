Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs ilçesinde Kur'an kursu külliye binası projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

        19 Mayıs ilçesinde Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu Külliye binası projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:08 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs ilçesinde Kur'an kursu külliye binası projesinin tanıtım toplantısı yapıldı
        ABONE OL

        19 Mayıs ilçesinde Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu Külliye binası projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

        İlçe Müftülüğü ile Kur'an Kursu Yapma ve Yaşatma Derneği tarafından İstiklal Mahallesi'nde yaptırılacak külliye binası için Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü’nde bulunan butik otelde toplantı gerçekleştirildi.

        İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı projenin sunumunu yaptı. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli, katılımcılara çizilen projenin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

        Kaymakam İbrahim Civelek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Samsun Üniversitemize bu örnek çalışma için teşekkür ediyorum. Çizimleri inceledik ve her yönüyle kullanışlı bir yapı olacağı konusunda hemfikir olduk. Çalışmada emeği geçen başta Sayın Rektörümüz olmak üzere hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah inşaatın başlayıp tamamlanmasıyla çocuklarımız en kaliteli eğitimi alarak ülkemize ve milletimize hizmet edecekler. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

        Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın da "19 Mayıs ilçemiz son yıllarda özellikle eğitim alanında önemli gelişmeler göstermektedir. Kampüs girişine çok güzel bir proje yapıldı. Emeği geçen başta fakülte hocalarımız olmak üzere İlçe Müftülüğüne ve Derneğe teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Toplantıya, 19 Mayıs ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Kur'an Kursu Yapma ve Yaşatma Derneği üyeleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Samsun'da hız ihlali yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyor
        Samsun'da hız ihlali yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyor
        Samsun'da zincirleme kaza; 3 yaralı
        Samsun'da zincirleme kaza; 3 yaralı
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
        Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliği 2024 yılında 895 olaya müdahale etti
        Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliği 2024 yılında 895 olaya müdahale etti