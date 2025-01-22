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        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:55
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        Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
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        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sürüyor.

        Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyona 118 kulüpten 903 sporcu katıldı.

        Turnuvanın üçüncü gününde klasik yayda madalya atışları yapıldı.

        Erkeklerde İstanbul Okçuluk Spor Kulübü'nden Mete Gazoz, kadınlarda Göztepe Spor Kulübü'nden Zeynep Köse birinciliği elde etti. 21 yaş altında erkeklerde Vedat Erbay Spor Kulübü'nden Altan Kara, kadınlarda ise Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü'nden Dünya Yenihayat altın madalya kazandı.

        Erkekler takımda İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü sporcuları Efe Gürkan Maraş, Halil İbrahim Özdemir ve Tümer Ulaş Berkin, kadınlar takımda ise Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü okçuları Gülperi Atak, Ezgi Başaran ve Aysima Karaoğlu birinciliği elde etti.

        21 yaş altında erkekler takımda Okçular Vakfı Spor Kulübü'nden Tunahan Bilgen, Muhammet Musab Gülay ve Harun Kırmızıtaş altın madalyanın sahibi olurken kadınlar takımda ise Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü'nden Zeynep Barbaros, Ezgi Karay ve Dünya Yenihayat birinciliğe ulaştı.

        Organizasyon, makaralı yay atışlarıyla devam ediyor.

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