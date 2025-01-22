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        Samsun'da zincirleme kaza; 3 yaralı

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:20
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        Samsun'da zincirleme kaza; 3 yaralı
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        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Mert T.’nin (19) kullandığı 34 FL 7208 plakalı otomobil, Yiğit Ali S. (18) kontrolündeki 55 AYG 56 plakalı otomobil ile İlyas Y. idaresindeki 55 GS 252 plakalı otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada, sürücü Yiğit Ali S. ile yanındaki Atahan A. ve Yusuf Melih M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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