Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Uluşahin'den Vezirköprü'ye ziyaret

Samsun Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Cengiz Uluşahin, Vezirköprü'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Uluşahin, dernek başkan yardımcısı Şevki Tarım ve Karadeniz Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Yıldıran Asan ile Vezirköprü'deki sürücü kurslarına ziyarette bulundu.

Sektöre dair sorunlarını dinlediklerini belirten Uluşahin, "Vezirköprü'de 4 sürücü kursu işletmecisi faaliyet gösteriyor. Derneğimizin üyesi olan sürücü kurslarının sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm yolları ile ilgili fikir alış verişinde bulunduk." dedi.

İlçede faaliyet gösteren sürücü kursunun sahibi Kemalettin Ağca ise ziyaretten dolayı teşekkür etti.