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        SAMDOB "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:21 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:42
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        SAMDOB "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneleyecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        "Müzikallerin Oscarı" olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil birçok ödül alan Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir Tenor Aranıyor", Samsun'da yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

        Sahnelendiği tüm illerde kapalı gişe oynanan eserde Verdi'nin "Otello" operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli'nin başından geçen komik olaylar silsilesi anlatılıyor.

        Türkçe sahneye konulan müzikalin konusu özetle şöyle:

        "Zevk ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen ünlü tenorun eşi Maria ile arasının bozulması çok da uzun sürmez. Yediği yemeklerden de midesi bozulan Tito'nun içtiği ilaçlar ağır gelir, temsile çıkamaz ve yerine başrolü oynamak üzere yeteneği keşfedilmeyen Max çıkar."

        Müzikal, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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