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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 22:15 Güncelleme: 24.01.2025 - 22:15
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 59 Celil Yüksel), Schindler (Dk. 59 Dimata), Holse (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Mouandilmadji (Dk.74 Ercan Kara)

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Arda Kızıldağ, Viana, Sorescu (Dk. 70 M'Bakata), Kozlowski (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), N'Diaye, Daubin, Mustafa Eskihellaç, Boateng (Dk. 46 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 46 Lungoyi)

        Goller: Dk. 45 Mouandilmadji, Dk. 84 Soner Aydoğdu (Reeder Samsunspor), Dk. 47 Kenan Kodro (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk.45+4 Okereke, Dk. 58 Mandouki, Dk. 90 Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK), Dk. 55 Holse, Dk. 63 Dimata, Dk. 90+1 Emre Kılınç, Dk. 90+5 Ercan Kara (Reeder Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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