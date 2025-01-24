Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 59 Celil Yüksel), Schindler (Dk. 59 Dimata), Holse (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Mouandilmadji (Dk.74 Ercan Kara)
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Arda Kızıldağ, Viana, Sorescu (Dk. 70 M'Bakata), Kozlowski (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), N'Diaye, Daubin, Mustafa Eskihellaç, Boateng (Dk. 46 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 46 Lungoyi)
Goller: Dk. 45 Mouandilmadji, Dk. 84 Soner Aydoğdu (Reeder Samsunspor), Dk. 47 Kenan Kodro (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk.45+4 Okereke, Dk. 58 Mandouki, Dk. 90 Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK), Dk. 55 Holse, Dk. 63 Dimata, Dk. 90+1 Emre Kılınç, Dk. 90+5 Ercan Kara (Reeder Samsunspor)
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