Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

Aramada bir ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu S.Y'nin (34) aracında arama gerçekleştirildi.

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