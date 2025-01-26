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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:17 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:18
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu S.Y'nin (34) aracında arama gerçekleştirildi.

        Aramada bir ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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